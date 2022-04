Continua con successo il lavoro che CNA Nautica Ancona sta facendo a favore dello sviluppo delle imprese del settore nautica. Da alcuni anni, CNA Ancona si è fatta promotrice di un lavoro di raccordo tra le imprese operanti nel porto e gli stakeholder quali l’Autorità Portuale, il Comune di Ancona e Marina Dorica, organizzando incontri e focus group con esperti a livello nazionale. Nell’ambito di queste attività, da 4 anni CNA Nautica Ancona organizza la “Giornata della Cantieristica” in occasione di Tipicità in Blu alla Mole di Ancona. Un successo oltre ogni aspettativa hanno ottenuto negli anni scorsi, anche in tempi di covid, i B2B della Nautica, durante i quali centinaia di imprenditori della subfornitura marchigiani hanno avuto occasione di incontrare i principali cantieri navali di Ancona e Pesaro.

La VI° “Giornata della Cantieristica” 2022 si svolgerà alla Mole giovedì 19 maggio e sarà aperta da un focus di approfondimento, con la partecipazione del Sindaco di Ancona, della Camera di Commercio delle Marche e della Autorità di Sistema Portuale. Proseguirà poi con gli incontri B2B tra i responsabili ufficio acquisti dei principali cantieri navali delle Marche e i potenziali fornitori.

“Le precedenti edizioni – ha dichiarato Lucia Trenta, resp. CNA Nautica Ancona – hanno dimostrato la bontà del progetto, al quale hanno risposto con entusiasmo centinaia di imprese artigiane e di piccole imprese, interessate a diversificare i loro settori di intervento. Il fatto stesso che cantieri del calibro di Fincantieri e di CRN-gruppo Ferretti abbiano confermato negli anni la loro partecipazione conferma che stiamo andando nella direzione giusta per la valorizzazione di tutto il comparto”.

Il settore della nautica continua a vivere un periodo di grande fermento, che riguarda sia la cantieristica vera e propria, sia una miriade di piccole e medie imprese di diversi settori produttivi che fanno parte della filiera nautica.

“La leadership della cantieristica italiana” – spiega Mario Mainero Presidente CNA Nautica Ancona – “è frutto di un gioco di squadra. Dietro a uno yacht prodotto in Italia c’è tecnologia, design, artigianalità, innovazione, che ne fanno un contenitore di eccellenza italiana fatto di piccole imprese”.

“Lo spirito che ha animato in questi anni l’attività di CNA Nautica Ancona – continua Mainero – è stato proprio quello di valorizzare tutte le attività produttive funzionali al completamento delle imbarcazioni da diporto.”

In questo contesto i grandi cantieri ricoprono un ruolo fondamentale di traino per l’intero settore, mentre le piccole imprese continuano a fornire contributi rilevanti alla filiera in termini di know how e specializzazioni. “La sfida a cui siamo chiamati come filiera – conclude Mainero – è creare quel circuito virtuoso indispensabile per rendere il settore sempre più competitivo e innovativo. Come associazione riteniamo indispensabile continuare ad investire su questo fronte per far crescere sempre di più le nostre imprese”.

La partecipazione all’evento è gratuita. I posti sono limitati, è quindi necessaria la prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-b2b-nautica-giornata-della-cantieristica-329584174137