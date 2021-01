Tornano a salire i contagi in Puglia, oggi 631 nuovi positivi

Tornano a salire i contagi Covid in Puglia dopo un allentamento prenatalizio: nell’ultima settimana, conclusa ieri, mediamente sono stati 1.030 i nuovi casi giornalieri, contro gli 834 della settimana precedente. Un aumento, quindi, del 23,5%.

E’ salita anche la percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati: dall’11,85% si è passati al 13,76%. Quasi invariati i decessi totali (169 contro 168), mentre è cresciuto di molto il numero dei pugliesi guariti: 6.605 contro i 5.840 della settimana precedente. Oggi in Puglia su 4.138 test sono stati registrati 631 casi positivi, per un tasso di positività del 15,2% (ieri era del 12,5%). Inoltre, oggi sono stati registrati 20 decessi. I nuovi casi sono stati rilevati 318 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 46 nella Bat, 97 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. I decessi sono stati registrati 9 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.065.109 test; 38.209 sono i pazienti guariti; 53.539 sono i casi attualmente positivi.

“Il lavoro per il contenimento dell’epidemia – ha scritto su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – prosegue ogni giorno, sino a notte fonda, a tutti i livelli. La campagna vaccinale anti Covid va avanti senza sosta. Così come i controlli e gli screening per chi arriva dalla Gran Bretagna.

L’attività dei nostri dipartimenti di prevenzione è incessante”.

In Puglia, sino a ieri sera, erano 6.802 le somministrazioni di vaccino anti Covid, pari al 26,3% delle dosi ricevute dalle Asl e ospedali. Intanto, è cominciata la distribuzione ai medici di famiglia dei test rapidi: solo l’Asl Bari ne distribuirà entro l’11 gennaio 20mila.