Torna la mucca pazza: donna morta nel Trevigiano

Donna morta nel Trevigiano: si tratta di mucca pazza.

Una donna di 61 anni è morta lunedì. I medici l’hanno curata sospettando che si trattasse del morbo della mucca pazza. Nei prossimi giorni l’esito dell’autopsia confermerà o smentirà questa ipotesi.

Per ora, si sa solo che gli esami effettuati in ospedale hanno riscontrato una forma molto rara di una malattia degenerativa al cervello, la cosiddetta Creutzfeld-Jacob. Si tratta di una dellae encefalopatie spongiformi trasmissibili. La donna era ospite della casa di riposo di Pieve di Soligo.

La malattia è caratterizzata da una progressiva e veloce demenza. Inoltre, insorgono problemi fisici come disturbi del linguaggio, movimenti involontari, disturbi dell’equilibrio e convulsioni.

Questa malattia può condurre alla morte in un arco variabile di tempo che va dai due mesi a un anno. La Usl 2 ha diffuso una nota in cui spiega che: “La malattia è causata da una progressiva morte delle cellule nervose del cervello, che è associata con la formazione di placche nel tessuto cerebrale che assume un aspetto spugnoso. Le analisi di routine sono abbastanza aspecifiche con la Rmn che evidenzia alterazioni a livello della corteccia cerebrale solo nel 50 per cento dei casi. Solo l’autopsia evidenzia le lesioni tipiche nel cervello (perdita di neuroni, aspetto spongioso) e la presenza di una proteina specifica nel liquido cerebrospinale”.