Torna la ‘Fotografia Zero Pixel’, il festival dedicato alla fotografia chimica

© 2019 Roberto Pastrovicchio

A Trieste dal 9 novembre con mostre, conferenze, incontri, proiezioni e workshop dedicati alla fotografia “senza pixel”, cioè esclusivamente analogica.

Applicare la ricerca scientifica alla fotografia e riscoprire le contaminazioni che intercorrono tra quest’arte, la scienza e la creatività. E’ ispirata alla genialità e a Leonardo da Vinci la sesta edizione di ‘Fotografia Zero Pixel’, il festival dedicato alla fotografia chimica, promosso, tra gli altri, da Acquamarina Associazione Culturale, che si svolge a Trieste per poi divenire itinerante con mostre e iniziative nei capoluoghi della regione e in Croazia. Eureka!, un omaggio alla genialità di Leonardo Da Vinci, sarà il tema che farà da filo conduttore del festival, in programma dal 9 novembre al 15 dicembre, con il patrocinio di proESOF 2020. Sarà un festival – spiegano gli organizzatori – rivolto a chi desidera scoprire il mondo “ai sali d’argento” con 7 mostre, 3 conferenze, 3 incontri con l’autore, 5 workshop e 2 proiezioni di documentari.

FotografiaZeroPixel è un festival fotografico ideato per dar voce e spazio alla fotografia chimica, nota anche come fotografia analogica. La fotografia chimica abbraccia tecniche off-camera, la fotografia stenopeica e quella istantanea, nota come fotografia polaroid, nonché tutte le varianti creative e sperimentali facenti capo alla fotografia chimica. La filosofia di FotografiaZeroPixel non contempla nemmeno un passaggio digitale, da cui la denominazione “ZeroPixel”.

Tra gli ospiti di quest’anno, i fotografi Renato D’Agostin, Lina Bessonova, Gerardo Bonomo, Roberto Kusterle. E ancora la fisica e autrice Gabriella Greison e la storica della fotografia e neurobiologa Monica Mazzolini. Nel Magazzino 26 di Porto Vecchio una mostra, proveniente dal Fondo Crocenzi dell’Archivio del Craf di Spilimbergo, celebrerà Mario Giacomelli. Ad aprire il festival, diretto da Ennio Demarin, sarà il vernissage della mostra “Eureka!”, la collettiva tematica che offrirà le visioni personali e inedite degli artisti. Saranno presentate le opere di una trentina di fotografi nazionali e internazionali, realizzate nelle svariate declinazioni tecniche della fotografia chimica e istantanea. In una delle bacheche, verrà esposta la copia, di proprietà della Biblioteca, del Codex Atlanticus di Leonardo da Vinci.