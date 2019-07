Torna a Udine la Bike Night, iscrizioni aperte

Un evento notturno non competitivo, per riunire gli appassionati della notte e della bicicletta e ammirare il Friuli sotto il manto della notte.

Torna a Udine per la sua quarta edizione la Bike Night, un evento notturno in bici non competitivo. I ciclisti e gli appassionati della notte, si incontrano a centinaia in sella alla loro bicicletta per scoprire il Friuli Venezia Giulia di notte, pedalando in compagnia. Le iscrizioni per la quarta edizione di Bike Night saranno aperte fino a giovedì 25 luglio: è possibile iscriversi online su www.bikenight.it o nei punti ufficiali a Udine, Mamm Ciclofocacceria e Sportler (Tavagnacco). Sarà possibile registrarsi anche la sera dell’evento, sabato 27 luglio, direttamente al villaggio di partenza in piazza Libertà, all’infopoint Wetoor dalle 20 alle 24. Da lì partirà poi il viaggio lungo una delle piste ciclabili più suggestive d’Europa, l’Alpe Adria.

A mezzanotte in punto, quindi, la partenza dei ciclisti, scortati dalla Polizia municipale per i tratti ciclabili che interessano il centro, e poi lasciati liberi di affrontare un percorso di 100km. Lungo la strada sono previsti tre punti di ristoro, a Treppo Grande, a Venzone, e a Chiusaforte. Alla fine, poi, ai ciclisti stremati prima dell’arrivo alla Vecchia Stazione di Ugovizza dopo 100km, sarà servita la colazione. I consigli degli organizzatori sono di dotarsi di “illuminazione adeguata, giubbotto catarifrangente e una camera d’aria di scorta”, come si suggerisce in una nota del comune. “Bike Night è un’esperienza in bici che unisce la notte, la passione e le persone. Bike Night vuole dimostrare che in bici è possibile raggiungere posti cui di solito non crediamo, vogliamo o ci immaginiamo in grado di arrivare. A qualsiasi ora del giorno o della notte”.