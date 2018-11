Torino, Scontro frontale sull’ex statale: auto distrutte e due feriti

Brutto incidente su via Nazionale. Il ragazzo è stato estratto dalle lamiere

Questa mattina, giovedì 22, un pericoloso incidente è avvenuto su via Nazionale, ex Statale 23. Una Fiat Panda e una Opel Mokka, poco dopo le 7, si sono scontrate frontalmente all’altezza del civico 171. Un ragazzo 19enne, conducente della Panda, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportato d’urgenza all’ospedale Agnelli di Pinerolo. Il giovane, italiano di Inverso Pinasca, viaggiava in direzione di Pinerolo e potrebbe essere stato colto da un malore, secondo le prime ipotesi, invadendo la corsia opposta. Alla guida della Opel una donna di 62 anni, trasportata ugualmente nel presidio ospedaliero. I due non sono in condizioni gravi ma restano comunque sotto osservazione.