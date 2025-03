Torino – Un uomo è stato fermato dagli agenti della polizia locale in Via Roma a Torino in seguito a una reazione violenta durante un’operazione di controllo di routine.

Secondo quanto riportato, gli agenti hanno fermato l’uomo e gli hanno chiesto un documento d’identità. L’uomo ha reagito perdendo il controllo, urlando e prendendo a calci gli agenti.

L’uomo è stato quindi immobilizzato e portato in custodia per l’identificazione.