Chivasso- due donne denunciate dalla polizia municipale

Le accuse sono di procurato allarme e diffamazione

Le due donne in questione, tramite social network, per la precisione Facebook, hanno fatto gravi esternazioni a causa delle quali poi sono state denunciate dalla Polizia Municipale, in un gruppo aperto alla cittadina.

La prima donna aveva dichiarato che una discarica in Regione Pozzo stava bruciando, ma la stessa discarica era stata chiusa ad Agosto.

L’altra donna, invece, aveva sostenuto come i “chivich”, ovvero gli agenti della polizia locale torinese, sanzionassero alcune automobili e alcune no, specificando che quelle non sanzionate fossero protette da “poteri forti”.

Da qui la decisione di denunciarle con le accuse di procurato allarme e diffamazione.