TOP

Un inter che tiene il passo alla Juve. Prova mostruosa per Lautaro e compagni, dimostrazione del fatto che quest’Inter la davanti fa paura ne rifila 4 al Sassuolo e rimane sempre in pole per lo scudetto.

Un Cagliari quasi europeo. La vittoria contro la Spal li porta al quinto posto in classifica a 2 punti dal Napoli. Oltre alla vittoria anche il capolavoro timbrato dai piedi del radja.

FLOP