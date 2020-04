“Osserviamo, riflettiamo e poi decideremo”

il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, rispondendo alla domanda su come si muoverà la Regione dal 4 maggio in relazione alla possibilità di autorizzare la ripresa di alcune attività. Intanto, una nuova ordinanza firmata dal Governatore disciplina le attività di coltivazione agricola e allevamento di animali destinati all’autoconsumo familiare, “anche come forma di integrazione reddituale per fronteggiare il fabbisogno alimentare familiare”.