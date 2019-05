Tir fuori strada, chiusa via Nettunense tra Aprilia e Campo di Carne

Un carico di carta da recuperare, un mezzo alternativo annunciato ma ancora non giunto su via Nettunense dove un mezzo pesante è uscito di strada finendo nel canale che corre lungo la carreggiata. Da quasi due ore il traffico tra Aprilia e Anzio sta subendo pesanti disagi ma adesso sarà anche bloccato e deviato tra via dei Giardini e via Genio Civile. Il Comando di Polizia locale di viale Europa infatti sta cercando di risolvere il sinistro avvenuto alle porte di Aprilia che vede impegnati oltre agli agenti anche i vigili del fuoco. Un sinistro senza feriti che però sta causando forti rallentamenti. La chiusura è prevista per le 18,30.

L’incidente autonomo è avvenuto nel primo pomeriggio, quando un mezzo pesante dedito al trasporto di merce, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada lungo via Nettunense, all’altezza della centrale Turbogas di Campo di Carne.