Test sierologico Covid-19: Laboratorio Albaro l’eccellenza in Liguria sui tempi e serietà

Genova – Dal prelievo del sangue al risultano la paziente ha atteso 4 ore per la diagnosi, un record sui tempi e la serietà del Laboratorio Albaro di Genova.

Attraverso un messaggio telefonico è stato notificato l’esito, scaricabile in formato pdf editando semplicemente un codice assegnato al momento della prenotazione.

Il test sierologico non va confuso con il test rapido da sangue capillare i cui risultati non garantiscono al paziente l’effettiva negatività al Covid-19; il test sierologico con prelievo permette di ottenere informazioni precise sulla presenza di Coronavirus anticorpi (chemiluminescenza) riferiti alla presenza di solo IgM anti Covid-19, alla presenza di IgG e IgM anti Covid-19, alla presenza di solo IgG anti Covid-19, all’assenza di IgG e IgM.

I risultati ottenuti dall’analisi servono a misurare l’eventuale presenza di anticorpi e garantiscono un risultato efficiente, una vera e propria patente di immunità dal Coronavirus.

Esistono due tipi di test sierologici per la “patente di immunità”: Per il test rapido basta una goccia di sangue ottenuta semplicemente pungendo il dito: il risultato si ottiene in 15 minuti e l’efficienza del risultato rimane opinabile.

Il test in laboratorio, invece, si ottiene attraverso un normale prelievo del sangue, ma la sua attendibilità è più alta del test rapido.

Il test in laboratorio eseguibile presso il Laboratorio Albaro è il più attendibile e, in caso di urgenza, il risultato si riesce ad ottenere da qualche giorno a poche ore.

In considerazione degli ottimi risultati, ricercatori e industriali attendono la certificazione CE per l’Europa e quella della Food and Drug Administration per gli Stati Uniti.

