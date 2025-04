Terracina: Scoperto trasporto illegale di lavoratori, denunciato uomo per caporalato

I Carabinieri hanno denunciato un 44enne del Bangladesh per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, dopo averlo trovato a trasportare 14 persone in un’auto non omologata. L’uomo è stato fermato a Terracina durante un controllo di routine.

Secondo le prime indagini, i lavoratori, tutti connazionali dell’indagato, erano stipati nel veicolo in condizioni precarie e sarebbero stati sfruttati nei campi. L’uomo non era autorizzato al trasporto di persone e il mezzo non era adatto a ospitare un numero così elevato di passeggeri.

Oltre alla denuncia per caporalato, sono state contestate all’uomo anche violazioni del Codice della Strada e l’auto è stata sequestrata. Le autorità stanno ora indagando per chiarire la posizione dei lavoratori e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone in questa rete di sfruttamento.