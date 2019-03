Terracina, coppia di anziani truffata da finti poliziotti: «C’è del cianuro nell’acqua, dovete evacuare»

Derubati della cifra di mille euro da ignoti

«Buongiorno, polizia. Nell’acqua c’è del cianuro, raccogliete preziosi e soldi. Dovete lasciare l’abitazione». Questa è la frase di convincimento di due finti poliziotti, nei confronti di due anziani di Terracina, per truffarli. Si sono presentati in due, di mattina, al cospetto di due 70enni che vivono in una casa di campagna, lungo una delle Migliare del Comune di Terracina. Si è svolta in pochi minuti la truffa dei finti poliziotti, che hanno privato gli anziani di mille euro.

La denuncia è stata raccolta dai Carabinieri della zona, contattati circa mezz’ora dopo il fatto, e giunti in pochi minuti sul posto. Gli anziani, pensionati che vivono soli in una classica casa di campagna con appezzamento di terreno, ancora turbati hanno raccontato quanto accaduto. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine erano in due, con un berretto da poliziotto e si sono qualificati come tali. Poi hanno motivato la loro visita con un problema riscontrato all’acqua, ovviamente tutto falso, inventato per mettere in agitazione i due settantenni.

I finti poliziotti avrebbero invitato la coppia a radunare monili, preziosi e contanti, ciò che di più di valore possedevano, perché avrebbero dovuto evacuare l’abitazione. Uno dei due li avrebbe invitati a mettere i soldi in una busta e poi a riporla in frigorifero. Una volta eseguita anche questa strana richiesta, l’altro li ha distratti consentendo al complice di prelevarli. Infine sono saliti a bordo di un’auto, guidata da una terza persona, per fuggire via velocemente. Il capitano della Compagnia di Terracina Francesco Vivona ha dato disposizioni di monitorare gli ingressi della città. Sono al vaglio i filmati delle telecamere della zona, per individuare movimenti sospetti.