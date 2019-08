Terracina: arrestato giovane accusato di violenza sessuale

Nella giornata del 22 agosto 2019 a Tarquinia (RM), alle ore 16,00 circa, militari della stazione Carabinieri di Terracina (LT) hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del Tribunale di Latina, che concordava con le risultanze investigative raccolte dall’arma operante. I Carabinieri, a conclusione di un’ininterrotta attività di ricerca, sono riusciti a localizzare e trarre in arresto un cittadino indiano 28 enne, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e violenza privata. In particolare il giovane, il 12 luglio scorso, aveva compiuto atti di violenza sessuale ai danni di una minore che era riuscita a resistere all’aggressore, datosi poi alla fuga dopo averla minacciata di morte.