Terni On, parcheggio Rinascita aperto h24, sconto sulle ore serali

Per eliminare il fenomeno di sosta selvaggia in occasione di Terni On, il parcheggio Rinascita-San Francesco resterà aperto 24 ore, a tariffa ridotta la sera e la notte.

In occasione di Terni On e degli eventi in programma per il fine settimana, inizierà una nuova modalità di apertura del parcheggio Rinascita-San Francesco. Il parcheggio gestito da Terni Reti – fa sapere l’assessorato al commercio del Comune di Terni – sarà aperto 24 ore su 24, con illuminazione e sorveglianza notturna. Dalle ore 20 alle ore 4 del mattino sarà applicata una tariffa ridotta di 0,50 centesimi l’ora. Saranno aperti tutti gli ingressi, quello di piazza Dalmazia-via Istria, quello di Porta Sant’Angelo e quello di via Nazario Sauro. A disposizione ci sono 520 posti auto su più livelli e l’apertura notturna no stop con tariffe agevolate dovrebbe contribuire a dare una risposta alle esigenze di parcheggio in orario notturno in occasione degli eventi, ma anche per favorire la frequentazione del centro città specie in occasione della movida dei fine settimana, contribuendo a eliminare la sosta selvaggia e fornendo una possibilità di parcheggio più sicura e controllata.

Anche l’assessorato alla Polizia Municipale ribadisce l’importanza del rispetto delle regole e del codice della strada per rendere il centro storico sempre più vivibile e sicuro. La Polizia Municipale, in questo senso, continuerà ad operare su obiettivi specifici per contrastare in primo luogo la sosta d’intralcio e tutelare l’accessibilità di tutte le aree in special modo a favore dei cittadini che ne hanno più bisogno. Anche FarmaciaTerni, la municiplalizzata che detiene dieci farmacie comunali, ha annunciato due iniziative specifiche per le tre serate di Terni On: l’apertura delle farmacie del centro (Corso Tacito e Via Roma) dalle 20 alle 24, oltre – come di consueto – l’apertura notturna della farmacia di Porta Sant’Angelo e la possibilità nelle tre sere di Terni On, dalle 20 alle 24 di acquistare prodotti di cosmetica e di cura della bellezza con uno sconto del 40%.