Terni, il Comune approva il bilancio per le iniziative del Natale 2019

Verrà rilanciato il Mercatino di Natale di Terni e prenderanno il via diverse iniziative del progetto “Natale di Terni: Luci, Acqua, Magia 2019”.

Per sostenere il programma delle iniziative per il Natale 2019, il Consiglio comunale nella seduta di ieri pomeriggio ha approvato, con 18 voti a favore e 12 astenuti, le ratifiche di due delibere di giunta aventi ad oggetto delle variazioni di bilancio per un totale di 68 mila euro.

Con la prima vengono spostati da un capitolo di bilancio ad un altro 20 mila euro necessari per il rilancio del Mercatino di Natale che quest’anno l’Amministrazione intende ricollocare, innalzandone il livello merceologico ed estetico. La seconda variazione, più articolata, è finalizzata a sostenere il progetto Natale di Terni: Luci, Acqua, Magia 2019 mediante l’erogazione di un contributo straordinario di 58 mila euro, condiviso tra il Comune di Terni, la Fondazione Cassa di Risparmio e la Camera di Commercio, previa pubblicazione di un avviso pubblico con il quale individuare un soggetto a cui affidare l’organizzazione complessiva degli eventi in programma dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.

Dei 58 mila euro, 22 mila derivano da un contributo della Fondazione Carit, 8 mila dalla Camera di Commercio, 28 mila dal Comune attraverso risorse proprie ed economie di gestione e di gara. Con la stessa delibera viene approvata la Carta dei Valori: Il Natale di Terni: Luci, Acqua, Magia che contiene le linee guida valoriali a cui aspirare la gestione organizzativa di tutte le iniziative.