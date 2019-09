Terni, due persone denunciate nel weekend per reati legati alla droga

Continua l’attività di controllo e contrasto della Questura di Terni per soffocare lo spaccio di droga. Nel weekend l’attività si concentra nei parchi e nel centro della città.

Sono state due le persone denunciate nel fine settimana dalla Polizia di Stato nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio, intensificate e potenziate dal Questore Antonino Messineo per contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività ha riguardato, in particolar modo – come in ogni weekend – il centro cittadino e i parchi e le aree verdi, zone tenute sotto stretta osservazione dalla Questura ternana. Domenica pomeriggio, mentre una pattuglia stava passando in una via centrale, gli agenti notano un ragazzo che alla loro vista fa un movimento sospetto, come se tentasse di disfarsi di qualcosa; immediato il controllo, e da una fessura del muro alle spalle del ragazzo salta fuori un involucro di cellophane con dentro marijuana. Inevitabile la perquisizione personale e, nella biancheria intima, gli agenti hanno trovato un altro involucro contenente hashish, mentre nelle tasche sono stati rinvenuti un macina erba e una scatolina portapillole con dentro ancora hashish, per un totale 30 grammi complessivi di sostanza stupefacente. Senza documenti, il ragazzo è stato portato in questura, dove è emerso che era un richiedente asilo di 20 anni, cittadino della Guinea, che era già stato denunciato più volte per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, con un rintraccio della Polizia Ferroviaria di Terni per lesioni, inoltre, a Roma, era stato anche arrestato per spaccio di droga. E’ stato denunciato in stato di libertà e la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Sempre domenica pomeriggio, in Parco Ciaurro, gli agenti hanno fermato per un normale controllo un italiano e dai riscontri al terminale è emerso che era sottoposto alla misura del Divieto di Ritorno nel Comune di Terni, provvedimento emesso dal Questore Messineo nel gennaio 2018, quando l’uomo, un teramano di 25 anni, coinvolto in un incidente, era risultato alla guida sotto l’effetto di stupefacenti. E’ stato denunciato per non aver ottemperato alla misura valida per tre anni.