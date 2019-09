Tentativo di occupazione di un palazzo a Battistini

Momenti di tensione a Battistini: un gruppo di persone ha provato ad occupare un palazzo. In via Mattia Battistini, vicino alla sede del XIV Municipio, un gruppo di persone del movimento per il diritto alla casa è entrato in un palazzo scavalcando la recinzione, con il chiaro obbiettivo di occuparlo. Il gruppo di persone è stato però interrotto dall’arrivo degli agenti del reparto della polizia mobile.

Una donna di 57 anni, ex occupante dello stabile di Primavalle, è stata portata via in ambulanza a causa di una ferita al braccio. In base alla ricostruzione, la donna sarebbe caduta dopo essersi spintonata con alcuni agenti che stavano bloccando l’ingresso dello stabile, per evitare che 200 persone entrassero.