Tentata rapina in piazza Pallavicini a Rivarolo, arrestato

L’altra sera un cittadino ecuadoriano, riferendo di essere armato, ha minacciato due anziani coniugi, strattonandoli e spintonando l’uomo, cercando di farsi consegnare il denaro in loro possesso. Il fatto è avvenuto in piazza Pallavicini a Rivarolo nei pressi del capolinea degli autobus.

In un primo momento, in aiuto dei due anziani sono intervenuti due cittadini marocchini, di cui uno ha ricevuto un pugno in faccia. Nel mentre è giunto sul posto un equipaggio del Nucleo Radiomobile, che ha bloccato lo straniero.

Successivamente identificato in un 19enne, gravato da pregiudizi di polizia, al termine degli accertamenti è stato arrestato per tentata rapina. Questa mattina il giovane è stato processato con rito direttissimo