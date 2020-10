Tentano furto cassaforte, sette arrestati nel Catanese

Una banda di scassinatori, in tutto sette persone, è stata arrestata dai carabinieri in flagranza di reato a Gravina di Catania (Catania) mentre tentava di rubare la cassaforte di un orafo custodita in un garage di via Giuseppe Giusti.Gli arrestati sono Simone Aurora, di 24 anni, che era agli arresti domiciliari, Antonino Grillo, di19, Francesco Agatino Valenti, di 21, che scontrava anch’egli i domiciliari, Giuseppe Gaetano Valenti, di 32,Domenico Buremi, di 31, Michael Aurora, di 19, e Alessio Russo, un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno di 22. Gli arrestati sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.A sorprenderli sono stati i carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati, quelli del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, della Compagnia di Gravina di Catania e della Tenenza di Mascalucia, avvertiti dalla telefonata di un cittadino che aveva notato strani movimenti. I sette erano giunti sul posto a bordo di una Opel ‘Agila’ e una Ford ‘Fiesta’ rubate a Catania pochi giorni fa.

Muniti di ogni tipo di attrezzo utile allo scasso, hanno forzato diversi box auto fino a trovare quello giusto. Trovata la cassaforte, la stavano caricando su un’auto quanto sono giunti i carabinieri e li hanno bloccati. I militari hanno sequestrato passamontagna, guanti e cappellini, smartphone e tutti gli attrezzi .