Tentano di svaligiare due uffici e feriscono carabiniere alla colonna vertebrale

Due uomini di origini georgiane sono stati arrestati ad Altamura per aver tentato di rubare in due uffici e il ferimento di uno dei Carabinieri intervenuto per fermarli, il quale ha riportato una frattura chiusa alla colonna vertebrale.

In manette sono finiti Kakhaber Akhalaia di 38 anni e Irakli Papava di 37: sono accusati, a vario titolo, di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero introdotti in uno stabile di via Bari, nel centro della città murgiana, tentando di forzare le porte di due uffici, quello dell’assicurazione Alleanza e lo studio antinfortunistica BCE. Sorpresi dai Carabinieri, allertati da alcuni vicini, i due avrebbero tentato la fuga aggredendo i militari, ferendo uno di loro. Il 38enne e il 37ennne sono stati quindi condotti in carcere: saranno processati con rito abbreviato. La prima udienza si terrà il prossimo 11 giugno