Tenta il suicidio a 10 anni: salvata da due poliziotte

Una bambina di 10 anni ha tentato il suicidio nel quartiere San Giovanni a Roma. Per fortuna, è stata salvata da due poliziotte.

Due poliziotte, che avevano finito il turno, si sono trovate davanti ad una scena agghiacciante. Una bambina che si sporgeva dal terzo piano di un palazzo nel quartiere San Giovanni.

Voleva buttarsi. Voleva farla finita. La nonna, alle sue spalle piangeva. Non sapeva cosa fare. Le poliziotte non ci hanno pensato due volte e sono intervenute di corsa. Per fortuna, sono riuscite ad intervenire e a salvare la piccola.

“È una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita” ha raccontato il commissario capo Maurizia Quattrone della Direzione Centrale Polizia Criminale. “Io ero in auto mentre la collega del commissariato di zona a piedi quando entrambe siamo state attratte dalle persone che guardavano verso l’alto. Qualcosa mi ha detto che c’era una situazione di grave da gestire. Quando abbiamo visto la bambina che si sporgeva dal balcone siamo immediatamente intervenute. La nostra premura era di metterla in salvo, così l’abbiamo afferrata. Poi l’abbiamo portata dentro casa dove l’ho tenuta in braccio a lungo per calmarla e consolarla in attesa dei soccorsi. Nella tragedia di quella situazione, la gioia più grande è che si sia salvata”.

Il motivo per cui la piccola avrebbe tentato il suicido sarebbe la sensazione di non essere amata. Una condizione che la bambina, sentita dopo il tentativo di suicidio, non sarebbe riuscita a spiegare.

In base a quanto emerso, non avrebbe avuto particolari problemi scolastici e non sarebbe vittima di bullismo. Anche nel momento del salvataggio, la bambina manifestava ancora la volontà di togliersi la vita.