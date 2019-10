Tenta di rubare minicamion spazzatura

Un ragazzo tunisimo di 20 anni è stato denunciato per il tentato furto aggravato di un camioncino dei rifiuti di proprietà di Amiu. E’ successo in piazza Caricamento: il ragazzo, dopo aver forzato il bloccasterzo e poi collegato i fili elettrici del mezzo che era stato parcheggiato regolarmente da un dipendente, mentre tentava di rubarlo è stato sorpreso e bloccato dallo stesso e da un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei carabinieri. Identificato, il ragazzo è stato denunciato per tentato furto aggravato.