Tensione a Genova tra un gruppo di giovani e lavoratori ex Ilva

Momenti di tensione questo pomeriggio davanti all’ingresso del Consiglio regionale tra un folto gruppo di minorenni e alcuni operai dell’ex Ilva. Secondo quanto ricostruito tutto è cominciato con l’esplosione di un petardo fuori della sede dell’assemblea regionale che avrebbe spaventato alcuni ragazzini radunati ai vicini giardini Baltimora.

Gli operai, che stanno occupando il Consiglio ad oltranza in attesa che arrivi la convocazione del ministero del Lavoro per un tavolo in cui rinnovare i contratti sui lavori di pubblica utilità per l’integrazione del reddito dei cassintegrati, sono usciti per capire cosa fosse accaduto e sono stati circondati e aggrediti verbalmente dai ragazzini che li accusavano di aver fatto esplodere il petardo. Secondo alcuni testimoni invece sarebbero stati altri ragazzini a far esplodere dall’alto il petardo. I due gruppi sono brevemente a contatto.

Sul posto oltre alla digos sono intervenuti i carabinieri in tenuta antisommossa e gli agenti delle volanti a separare i due gruppi con i giovani che hanno inveito anche contro le forze dell’ordine. La situazione e’ tornata calma dopo quasi un’ora. La polizia ha identificato alcuni giovani.