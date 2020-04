Tempo instabile per il ponte del primo Maggio in Sardegna

Ponte del primo maggio con il rischio di piogge e tempo instabile sulla Sardegna

“I modelli in quota – spiega Alessandro Gallo, meteorologo di Meteonetwork Sardegna – hanno confermato l’ipotesi del tempo instabile per la chiusura del mese di aprile e i primi giorni di maggio. Il vortice di origine canadese tende a distribuirsi in tre fasi. Le prime due, con aria umida atlantica, sono rimaste attive in questa prima parte della settimana sulla nostra regione e ci resteranno ancora qualche giorno, causando un tempo instabile e sviluppi di nubi convettive ben organizzate, seppure con scarsa attività. Localmente abbiamo già avuto brevi rovesci di pioggia o anche brevi temporali pomeridiani, in particolare sui rilievi centrali e sulle coste, ma tutto sommato di scarsa entità. Sino al primo maggio continuerà così”.

I rovesci a macchia di leopardo potrebbero sparire dopo la festa del lavoro, ma il tempo sulla Sardegna resterà instabile.