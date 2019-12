Tecnico morto folgorato in Liguria

Tragedia sul lavoro a Casarza Ligure, in via Tangoni dove un tecnico della ditta Temar di Chiavari è morto folgorato da una scarica a 15 mila volt all’interno di una cabina elettrica con alta tensione dove stava riparando un guasto. Stefano Strada, questo il nome della vittima, aveva 45 anni ed era residente a Mezzanego. Sono state aperte due indagini. Il magistrato di turno della procura genovese, Francesco Cardona Albini, ha raccolto le prime testimonianze in particolare del collega di Stefano anch’egli dipendente della ditta Temar che aveva il compito di ripristinare l’impianto elettrico dei capannoni da poco rilevati dalla società Comer. La seconda indagine è svolta dall’Asl 4 Chiavarese che ha un reparto di esperti nella sicurezza sul lavoro e nel rilevamento dopo infortuni. La salma di Stefano Strada è stata trasportata a San Martino di Genova a disposizione della magistratura. Il tecnico scomparso lascia la moglie e un figlio di pochi mesi (e non, come precedentemente appreso, due bambini piccoli).