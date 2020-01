Tecnest fa il miglior bilancio di sempre nel 2019.

Anche incremento notevole dell’occupazione.

“Il migliore bilancio nella storia della società”. Così Fabio Pettarin, presidente della Tecnest di Tavagnacco (Udine), che concretizza soluzioni informatiche per aziende manifatturiere, ha circoscritto l’andamento del 2019, chiuso con un fatturato di oltre 5 milioni euro, in incremento, con Ebitda del 15%”. Aumenta anche il numero degli occupati, che adesso oltrepassa le 65 unità tra specialisti e informatici fra le due sedi di Udine e Milano. Adesso l’azienda friulana è presente in vari piazze internazionali tra i quali Malesia, Cina, Usa ed Europa. “Il momento internazionale molto complesso crea problemi ma anche notevoli opportunità – ha concluso – Il mondo manifatturiero è influenzato dalle crisi internazionali in atto e dagli eventi naturali, come Coronavirus, ma abbiamo diversificato la nostra attività in vari settori, dalla moda all’impiantistica, siamo fiduciosi”.