Teatro alla Scala di Milano, il 7 dicembre la prima di Attila

Il 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano andrà in scena Attila, nona opera verdiana, sotto la regia di Davide Livermore e la direzione musicale di Riccardo Chailly.

La sera del 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano si terrà la “serata d’opera più importante del mondo”, come annunciato dal sovrintendente del Teatro Alexander Pereira. Andrà infatti in scena Attila, nona opera di Giuseppe Verdi interpretata per la prima volta al Teatro La Fenice nel 1846. La serata vedrà la regia di Davide Livermore e la direzione musicale di Riccardo Chailly, che vuole “approfondire la lettura delle opere del giovane Verdi”. La scenografia è curata dallo Studio Giò Forma, “garanzia di equilibrio tra eleganza visuale e innovazione tecnologica”, e i costumi da Gianluca Falaschi. L’obiettivo del regista è di mettersi “al servizio di Verdi” senza distaccarsi dall’opera. Livermore ha anche deciso di evitare la scena della caduta del ponte, nel momento in cui Attila si incontra con il generale romano Ezio, per “rispetto dei morti e della sofferenza” legati alla vicenda del Ponte Morandi.

La serata sarà anche trasmessa in diretta su Rai1 e proiettata al cinema in Italia e all’estero, oltre che in una trentina di luoghi a Milano. La prima di Attila vuole “coinvolgere il grande pubblico”, come ha spiegato l’Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini. Secondo Livermore, “Verdi è l’autore più attuale che ci possa essere. Neanche un rapper del Bronx è attuale quanto lui”. Inoltre, Attila è un’opera che i distingue per e sperimentazioni di nuovi percorsi da parte di Verdi, e richiede agli attori slancio e sicurezza nell’esibizione. Il cast è composto da Ildar Abdrazakov nel ruolo di protagonista, Saioa Hernández nella complessa parte di Odabella, Fabio Sartori che interpreta Foresto, e nella parte di Ezio torna George Petean. Alla prima sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.