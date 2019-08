Teatri d’arte Mediterranei, proiettato “Xenia”

Nell’ambito del Festival dei Teatri d’arte Mediterranei è stato proiettato il documentario “Xenia, il quinto elemento” diretto dal regista Giorgio Anastasio.

Uno staff di professionisti ha portato avanti questo lavoro. A tutti coloro che hanno partecipato, l’Assessore Andrea Di Biase ha rivolto parole di ammirazione: “Complimenti a tutta l’equipe dello SPRAR di Itri per il lavoro che svolgono quotidianamente con attaccamento e professionalità e con ritrovato sprito di squadra”“Xenia, il quinto elemento” ha voluto trattare il tema dell’accoglienza e dell’integrazione in maniera diversa dal solito, e lo ha fatto attraverso un viaggio lungo i quattro elementi fondamentali terra, aria, fuoco e acqua, ai quali gli autori hanno voluto associare un quinto elemento quella “xenia” che nel mondo greco antico costituiva un aspetto di grande rilievo. Perché per i greci ospitare coloro che chiedevano ospitalità.era un dovere.“Sono felice – ha commentato la coordinatrice del progetto SPRAR – che il progetto abbia dato e dia lustro e visibilità alla città di Itri alla sua cultura e specificità, alla sua antica pratica dell’accoglienza su cui c’è ancora molto da esplorare”.

A rappresentare l’Amministrazione Comunale di Itri ed il progetto SPRAR erano presenti l’Assessore Andrea Di Biase e Rino Soprano, operatore e soprattutto sceneggiatore del documentario “Ringrazio gli organizzatori del Festival dei Teatri d’arte Mediterranei ed in particolare Maurizio Stammati che ha avuto bellissime parole per il nostro progetto e l’Assessore Di Biase, per essere intervenuto e per aver ringraziato per il lavoro fatto dall’equipe SPRAR”