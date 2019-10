Teano, De Fusco fonda “Teano Democratica”

Rottura con “Teano identità e sviluppo”

“Il giorno 17 settembre ho protocollato la costituzione del nuovo gruppo consiliare “Teano democratica”, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto comunale. I motivi che mi hanno spinta ad elaborare questa decisone sono mossi esclusivamente dalla voglia di poter fare del bene alla città, partecipando con entusiasmo costruttivo, con idee e opinioni, anche discordanti, da poter condividere in un clima di collaborazione”. Lo ha dichiarato Lina De Fusco nel corso del consiglio comunale. In un comunicato stampa la consigliera comunale sidicina spiega le ragioni di questa scelta.

“Mi allontano dal gruppo “Teano identità e sviluppo” perché il contributo che avrei voluto dare non si stava concretizzando così come avevo immaginato, nonostante più volte mi fossi battuta affinché questo si realizzasse.

Essere giovani ed avere a che fare con dei giovani significa voglia di fare, tanta voglia di fare, idee nuove che rompono un po’ i vecchi schemi, che mio avviso è necessario rompere di tanto in tanto. Più volte non mi sono trovata d’accordo con l’idea di politica che si stava portando avanti con il nostro gruppo, lo dimostrano anche vari momenti in cui ho votato in modo discorde rispetto a miei colleghi, ovviamente avendo motivato sempre le mie decisioni, sulla base di una profonda riflessione, senza prese di posizione precostituite.

Sono consapevole che in questo banco non c’è Lina De Fusco, ma c’è la parte del paese che rappresento, che se ne frega delle polemiche su sterili tecnicismi, delle polemiche su cose che si potevano e non si sono fatte, polemiche su formalismi inutili. Siamo chiamati a curare gli interessi del paese. Amministrare significa questo, fare una politica costruttiva, che sia volta alla collaborazione, al richiamo laddove necessario, ma un richiamo alla tematiche, alle necessità, ai problemi reali che vivono nella quotidianità dei cittadini.

I motivi del mio allontanamento affondano le radici in un modo di intendere la politica, di minoranza o di maggioranza che sia, un po’ diverso. Sicuramente ciò è determinato anche da orientamenti politici diversi, che certamente in alcune occasioni hanno fatto sentire il proprio peso nella gestione comune del nostro progetto, a mio avviso ultimamene sacrificato per qualcos’altro!

È nostro dovere ricordare – anche quando ci imbarchiamo in esperienze nuove e diverse – che il progetto comune rimane sempre la priorità, con tutte le dinamiche che esso comporta, in primis il rispetto delle idee e dei valori di ciascuno di noi seduto qui, anche in occasione di altre competizioni elettorali! Non mi dilungo ulteriormente, ma ci tenevo a fare il punto su aspetti della politica che per me sono necessari affinché si possa parlare di politica con la P maiuscola.

Concludo ribadendo la mia piena collaborazione con tutti i gruppi consiliari, nel solo interesse di Teano, con la chiarezza del mio credo politico che non intendo sminuire, ma valorizzare sempre in modo democratico e con spirito costruttivo, ponendomi come portavoce delle istanze di chi rappresento”, conclude De Fusco nel suo comunicato stampa.