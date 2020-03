Tavolo permanente anticrisi a Pesaro

Meeting con associazioni di categoria, sindacati e banche.

Lo dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dopo un incontro con associazioni di categoria, sindacati, banche e ordine dei commercialisti per analizzare la bozza del decreto ‘Salva Italia’. “Insieme ad Ali nazionale abbiamo sintetizzato le azioni principali previste dal decreto. Le slide verranno aggiornate appena uscirà l’ufficialità del provvedimento. La massima attenzione va alla crisi sanitaria del Paese, ma cominciamo a lavorare anche sugli aspetti economici” spiega il sindaco. L’incontro si è tenuto nella sala del consiglio comunale, rispettando le distanze di sicurezza. Per il Comune, oltre al sindaco, presenti gli assessori Vimini, Pozzi e Frenquellucci. Dodici persone si sono collegate via skype. Il prossimo incontro è fissato per venerdì 20 marzo.