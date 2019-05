Tassista picchiato a Firenze, 1 denuncia

Un tassista è stato picchiato con calci e pugni, la notte scorsa in piazza Ognissanti nel centro di Firenze. L’uomo, 50enne, ha riportato lesioni non gravi, tra cui un lieve trauma cranico e due ferite al volto. E’ stato dimesso dai sanitari del pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni. Per l’episodio al momento è stato denunciato dalla polizia un 34enne originario del Brasile, accusato di lesioni personali. In base ad alcune testimonianze raccolte dagli investigatori tuttavia, sarebbe stato aggredito da 5 uomini, facenti parti di gruppo di una ventina di persone di origine statunitense e sudamericana. L’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una discussione. Secondo quanto emerso, le cinque persone che hanno picchiato il tassista lo avevano contattato chiedendo di farsi portare nella zona di Santa Croce. Prima della partenza sarebbe nata la discussione culminata nell’aggressione. All’arrivo della polizia gli stranieri si erano allontanati. Uno è stato rintracciato gli altri ancora no.