Tartaruga marina salvata nel Golfo di Gaeta

Grazie alla sensibilità del subacqueo e alla sinergia tra gli enti preposti l’intervento di recupero e messa in sicurezza è stato condotto con la massima tempestività. I guardiaparco del Parco regionale Riviera di Ulisse, nodo della rete Regionale per il recupero delle tartarughe marine TartaLazio si sono immediatamente attivati per prendere in consegna il rettile marino, e trasferirlo alla sede di Scauri per consentire all’esperto di Tartarughe marine, Gianluca Treglia del Centro ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica di Napoli, una prima visita e l’accertamento delle condizioni della piccola “Greta” si è quindi proceduto ad organizzare il trasferimento presso il CRTM di Portici dove sarà sottoposta agli esami diagnostici tra cui radiografia per verificare la presenza e posizione dell’amo ingerito.

“Ancora una volta l’unione delle forze tra Enti e cittadini ha avuto un esito positivo” ha commentato la Presidente del Parco, Carmela Cassetta, che messa al corrente dell’episodio si è recata presso il Labter ad accertarsi dello stato di salute della tartaruga ed assicurarsi che nel più breve tempo possibile i suoi guardiaparco si attivassero per il trasferimento verso il Polo di Eccellenza della Stazione Zoologica Anton Dohrn.