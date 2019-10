Taranto: padre ubriaco aggredisce figlio 13enne

E’ tornato a casa ubriaco, ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato contro il figlio 13enne che ha evitato conseguenze grazie all’intervento della madre: nella colluttazione con la donna, alla quale ha assistito anche l’altro figlio di 8 anni, l’aggressore è rimasto ferito a un braccio. Allertati dai vicini di casa, gli agenti della sezione Volanti di Taranto sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un 48enne disoccupato con precedenti penali che già in passato si era dimostrato violento. La donna, infatti, stanca per i continui atteggiamenti aggressivi del convivente, ha denunciato anche gli altri episodi.