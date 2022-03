Sviluppo: Bini, Carnia valorizza commercio locale e turismo lento

Rigolato/Treppo-Ligosullo, 28 mar – “Servono nuove idee e

investimenti innovativi per il rilancio del commercio locale e

del turismo lento, due assi su cui può fondarsi la rinascita

economica della Carnia. Rigolato e Treppo-Ligosullo sono due

realtà che hanno dimostrato di sapersi muovere in queste

direttrici, come ho potuto constatare direttamente proseguendo

quel viaggio tra i territori del Friuli Venezia Giulia che

consente un confronto diretto con amministratori, imprenditori,

mondo dell’associazionismo tanto più utile ora che il contesto

geopolitico si fa sempre più complesso”.

È la considerazione dell’assessore regionale alle Attività

produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, a margine della visita

odierna in Carnia nei comuni di Rigolato e Treppo-Ligosullo. “A

Rigolato ho potuto apprezzare il successo di un’iniziativa tanto

semplice nel meccanismo quanto efficace nelle sue ricadute per la

rete commerciale locale e per il rafforzamento del tessuto

sociale cittadino. Un’iniziativa che mi ha colpito molto perché

si allinea perfettamente con i provvedimenti contenuti in

SviluppoImpresa rivolti ad incentivare i negozi di prossimità e

il commercio locale”.

L’iniziativa a cui ha fatto riferimento Bini è “IdentyCard-

solidarietà, commercio, territorio” promossa dall’amministrazione

di Rigolato ed estesa al vicino comune di Treppo-Ligosullo. Le

famiglie dei due comuni sono state dotate di una carta digitale

che consente di ricevere uno sconto del 15 per cento

sull’acquisto di beni di prima necessità nei negozi con sede nel

territorio comunale.

Come ha spiegato il sindaco di Rigolato, Fabio D’Andrea,

l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione risorse

proprie per coprire lo sconto che viene applicato direttamente

alla cassa. Ogni famiglia, in base al numero di componenti, ha

diritto ad un massimale mensile da scontare sulla spesa. I negozi

aderenti in paese sono due supermercati, la macelleria e il

panificio. Complessivamente il fatturato di queste realtà è

cresciuto di oltre il 30 per cento.”Un’ulteriore ricaduta

dell’iniziativa – ha evidenziato Bini – è la ricostruzione di una

rete sociale che ruota attorno ai negozi di paese in cui la gente

torna a comprare ma anche ad incontrarsi”.

L’assessore ha anche fatto visita alla Cjaso Oscar D’Andrea, la

struttura per anziani di proprietà comunale, ristrutturata con

fondi regionali e gestita dall’associazione “Vicini di casa”,

inaugurata sabato scorso.

Bini ha quindi valutato una serie di proposte di valorizzazione

del turismo lento nell’area montana tra i due territori comunali.

A Treppo-Ligosullo l’assessore, accompagnato dal sindaco Luigi

Cortolezzis, ha fatto visita alla Galleria d’Arte Moderna “Enrico

De Cillia”, piccolo e curato scrigno della pittura del Novecento

in Friuli.

Fondata nel 1975 a seguito della donazione da parte del pittore e

collezionista Enrico De Cillia al proprio paese natio di un primo

nucleo di 50 tele ad olio, la galleria ha accolto negli anni una

ricca collezione che annovera tele di Altieri, Anzil, Bierti,

Borta, Bront, Canci, Magnano, Celiberti, Ciussi, Coceani, Colò,

Cussigh, Davanzo, Filipponi, Marra, Merlo, Pellis, Pittino,

Saccomani, Sopracasa, Supan, Tavagnacco, Tubaro, Ursella,

Variola, Zigaina ed altri ancora.

L’area montana in quota, tra Treppo e Ligosullo, è inoltre

oggetto di un piano di investimenti, anche privati, con la

prospettiva di realizzare strutture di accoglienza da inserire

nell’offerta turistica di tutto l’anno.

