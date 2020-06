Svelato il calendario di serie B: ad aprire le danze il recupero tra Ascoli e Cremonese il 17 giugno

Per quanto riguarda gli orari, si giocherà alle 18.30 o 19 e alle 20.30 o 21; gli orari delle singole partite saranno studiati con Dazn, per gli incastri con la A.

Ogni giornata dovrebbe avere il classico format con anticipo al venerdì per la Rai e posticipo al lunedì, tranne per i turni infrasettimanali, che andranno in scena il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio. Con la programmazione delle gare si cercherà in tutti i modi di evitare lo spezzatino per garantire a tutte le squadre gli stessi tempi di recupero: per giocare il più possibile tutti insieme, però, servirà un confronto con Dazn.