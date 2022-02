Suv accerchiato e danneggiato da giovani, 20enne denunciato

La squadra mobile ha identificato uno dei giovani che la notte del 13 febbraio scorso ha accerchiato un automobilista in transito a bordo di un Suv nel quartiere Marina a Cagliari, lanciando oggetti contro la macchina e colpendola con calci e pugni.

Tutto era stato filmato con un telefonino e il video era diventato virale sui social.

Denunciato un 20enne, per danneggiamento aggravato.

I poliziotti della Sezione Reati contro il patrimonio della Mobile hanno identificato il ragazzo grazie ad alcune telecamere della zona e sono al lavoro per individuare anche gli altri componenti del “branco”. Il 20enne, insieme ad altri coetanei, almeno sei persone, si trovavano in via Baylle e al momento del transito dell’auto di un ristoratore della zona che aveva appena chiuso la sua attività hanno danneggiato il Suv. I giovani, con buona probabilità, erano ubriachi.