Superliga-“drive-in con schermi giganti fuori dallo stadio per seguire la partita dalla propria auto”

I danesi del Midtjylland non vogliono farsi trovare impreparati in vista di un’eventuale ripresa del campionato, dopo lo stop forzato resosi necessario a seguito dell’emergenza Coronavirus. Per questo motivo, il club ha deciso di attrezzarsi per consentire ai tifosi di prendere parte a una nuova esperienza. Come scrive il Telegraph, la società ha installato schermi giganti nel parcheggio della sua MCH Arena per consentire agli appassionati di guardare le partite delle loro auto quando e se la Superliga dovesse riprendere. Il Midtjylland ha descritto questa soluzione come la migliore alternativa possibile a uno stadio pieno. I giocatori all’interno della struttura vuota potranno sentire la presenza di 10 mila tifosi con filmati in diretta dal parcheggio, proiettati all’interno dell’impianto. «Stiamo lavorando duramente per creare la migliore esperienza possibile», ha dichiarato alla BBC il direttore del marketing del Midtjylland, Preben Rokkjaer. Il club ha spiegato che oltre 2 mila dei suoi 12 mila posti auto saranno aperti intorno allo stadio e che i fan potranno sentire la telecronaca attraverso le autoradio. La società ha raccontato che in base al successo dell’iniziativa nella prima partita disponibile, si deciderà se mettere a disposizione un maggior numero di posti per i tifosi.