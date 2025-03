SuperG di La Thuile: Federica Brignone conquista il terzo posto

Federica Brignone ha ottenuto un incredibile terzo posto nel SuperG di La Thuile, nonostante una gara resa complicata da un errore nel tratto centrale e un impatto con una porta nel finale. La valdostana ha chiuso a 39 centesimi dalla vincitrice a sorpresa, la tedesca Emma Aicher. Seconda posizione per Sofia Goggia, a soli 6 centesimi dalla Aicher.

Le condizioni della neve, rese difficili dal maltempo notturno, e l’emozione di gareggiare in casa hanno reso la competizione particolarmente impegnativa per Brignone. Partita con il pettorale numero 10, la sciatrice ha espresso il suo rammarico per l’errore commesso, ammettendo di non essere riuscita a esprimersi al meglio.

Sofia Goggia si è detta soddisfatta della sua prestazione, considerando le difficili condizioni della pista. La gara è stata temporaneamente interrotta a causa di un malore occorso a un fotografo.

Classifica e Coppa del Mondo

Grazie al terzo posto, Federica Brignone consolida il suo primato nella classifica generale di Coppa del Mondo con 1.354 punti, aumentando il distacco dalla svizzera Lara Gut-Behrami, che rimane seconda con 1.022 punti. Sofia Goggia si conferma al terzo posto con 851 punti. Nella classifica di specialità del SuperG, Gut-Behrami è in testa, ma Brignone rimane in lizza per la coppa di specialità.

La Thuile ha ospitato per la terza volta una tappa di Coppa del Mondo. Nel 2016 Nadia Fanchini vinse nella discesa, mentre nel 2020 Federica Brignone arrivò seconda nel SuperG, preludio alla vittoria della Coppa del Mondo.