Suore vedono fuggire ladro da rsa, lui torna poco dopo: arrestato

Ruba dentro una casa di riposo in piena notte e poi torna all’alba ma viene arrestato. È successo la scorsa serata in via Corridoni.

In manette è finito un uomo di 47 anni. Secondo quanto appurato dagli agenti del commissariato San Fruttuoso, il ladro è entrato intorno alle due rompendo una porta. Le suore che gestiscono la struttura hanno sentito dei rumori e hanno visto l’uomo che fuggiva. Alle sei del mattino, l’uomo è tornato nella Rsa ma questa volta le suore, che lo hanno riconosciuto, hanno chiamato la polizia. Gli agenti lo hanno trovato nascosto dietro un tavolo. Ai poliziotti ha detto di avere bevuto troppo la sera prima e di non ricordare come mai fosse finito lì. Dagli accertamenti è però emerso che l’uomo ha provato a rubare un pc portatile dopo avere rovistato negli armadi e nei cassetti.