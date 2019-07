Sul Lago d’Iseo il Sarnico Busker Festival, Festival Internazionale dell’Arte di Strada

Tra le vie di Sarnico e Paratico, dal 25 al 28 luglio, l’arte di strada prende vita durante il Sarnico Busker Festival.

Pro-Loco Sarnico presenta la XX edizione del Sarnico Busker Festival, Festival Internazionale dell’Arte di Strada, in programma tra le vie di Sarnico e Paratico, sul Lago d’Iseo, dal 25 al 28 luglio. Nelle parole degli organizzatori, “un incantevole palcoscenico, tra il Lago e il Centro Storico, la Contrada medievale, dove si esibiscono 150 artisti di strada, oltre 40 compagnie provenienti da tutto il mondo, 200 spettacoli per 4 giorni di Festival”. Per assaporare l’arte eccentrica e spettacolare degli artisti di strada basterà girare l’angolo, nel contesto meraviglioso e fantastico di un festival dedicato a tutte le età: cirque nouveau, circo acrobatico, teatro di figura, teatro urbano, teatro danza, acrobatica aerea su teli e trapezio, giocoleria con il fuoco, funambolismo ed equilibrismo, mimo, teatro di burattini, musica, e molto altro. L’ingresso, o meglio la visione, è libera e gratuita per tutte le attività.

“Una delle principali caratteristiche del festival è la varietà della proposta artistica; gli spettacoli spaziano infatti dall’acrobatica aerea al funambolismo, dal teatro urbano al nuovo circo, dalla giocoleria alla danza contemporanea, dalla manipolazione di oggetti alle marionette, dall’acrobatica mano a mano alla musica di strada, con momenti dedicati ai bambini con installazioni e animazioni interattive”. Uno degli obiettivi principali del Sarnico Busker Festival è quello di diffondere i valori dell’arte di strada “come momento in d’incontro sociale in spazi urbani pieni di storia: per questi motivi ogni piazza, angolo, strada o parco diventano parte integrante dello spettacolo che ospitano”.