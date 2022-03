SUEM 118 VENETO COMPIE 30 ANNI. ZAIA “GIGANTE BUONO CHE SALVA VITE. DEDICA AI CADUTI DI “FALCO”. NUMERI IMPENSABILI 1.100 MISSIONI AL GIORNO, 450 MILA MALATI SOCCORSI, 3.700 VOLI DEGLI ELICOTTERI L’ANNO”.

(AVN) Venezia, 25 marzo 2022

“Un gigante buono, ben organizzato, iperprofessionale compie 30 anni. Auguri con riconoscenza per tutte le donne e gli uomini che dal cielo e da terra in 3 decenni hanno salvato migliaia di vite. La loro squadra si chiama Suem 118, e gioca sempre per vincere, cioè curare le persone che hanno urgente bisogno di loro”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, augura buon compleanno al Servizio Urgenza Emergenza Suem 118 del Veneto.

“E’ un gigante organizzativo che il mondo ci invidia – prosegue Zaia – e che costituisce il fiore all’occhiello di una sanità che, nell’urgenza o nella quotidianità cerca sempre di dare il meglio di sé stessa e spesso ci riesce, anche a costo di rischiare la propria vita come fu nella tragedia di Falco, precipitato sul Rio Gere, nei pressi di Cortina il 22 agosto 2009. Morirono quattro eroi: Stefano Da Forno, Dario de Felip, Fabrizio Spaziani e Marco Zago. Credo sia giusto dedicare a loro e alle loro famiglie questo trentennale, accomunando nella ricorrenza donne e uomini che ricevono 2600 chiamate e compiono 1100 missioni al giorno. Vale a dire che ogni giorno compiono dei miracoli, tanti”.

La struttura del Suem 118 del Veneto è estremamente articolata: opera con 7 Centrali Operative (Pieve di Cadore, Treviso, Venezia, Rovigo, Padova, Vicenza e Verona) e 4 basi di elisoccorso (Pieve di Cadore, Treviso anche con attività notturna, Padova e Verona), affiancate da 126 basi ambulanza e 86 soggetti accreditati, tra cui 64 associazioni di volontariato, 3 Ipab, 13 cooperative sociali e 7 privati.

450 mila sono le persone soccorse l’anno, anche grazie a 220 ambulanze, 50 automediche e 11 idroambulanze in servizio a Venezia. Tutti mezzi di proprietà delle Ullss.

Gli elicotteri del Suem 118 in un anno si sono alzati in volo 3.700 volte, di cui 95 in volo notturno negli ultimi 4 mesi.

Il costo annuo di questa organizzazione supera i 100 milioni di euro.

Il programma delle celebrazioni del trentennale prevede per domani, sabato, l’apertura al pubblico di tutte le 7 sedi provinciali. Domenica, alla Fiera di Padova, una grande kermesse con tutti i protagonisti (donne, uomini e mezz) alla quale, alle ore 10.00, interverrà l’Assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin.