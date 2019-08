Successo del concerto de Il Volo a L’Aquila

È stato un vero successo il concerto de Il Volo a L’Aquila, che è stato emozionante non soltanto per la location, ma anche perchè il gruppo festeggia quest’anno il decimo anno di attività. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, le tre voci de Il Volo, si sono detti entusiasti della serata. “E’ la prima volta che vengo all’Aquila. Mi aspettavo di trovare solo sassi; ho visto invece tantissime gru, stanno rimettendo su una città bellissima, non mi aspettavo tutta questa bellezza. Ricordiamo perfettamente il terremoto del 2009, è stato pochi giorni prima che noi cantassimo insieme per la prima volta. Per noi stasera era doveroso essere qui”, ha dichiarato poco prima delle prove Piero, siciliano come Ignazio. Anche quest’ultimo ha visitato per la prima volta il capoluogo abruzzese: “Sono andato a fare un giro, devo esprimere tanta ammirazione per una città così bella, per l’unione tra persone che ha fatto in modo che si rialzasse dopo la tragedia. Stasera saremo accompagnati da giovanissimi orchestrali e questo concerto è anche un modo per sostenere tanti ragazzi come noi che cominciano a studiare musica. E siamo orgogliosi di cantare in un posto meraviglioso”. “Mi sento un po’ aquilano”, ha rivelato Gianluca, che è di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

L’incasso dei biglietti (tutti venduti, alla cifra simbolica di 10 e 15 euro) è stato totalmente devoluto al Conservatorio “A.Casella” per bandire borse di studio di specializzazione per allievi musicisti.