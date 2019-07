Stupro in discoteca: condannato a 6 anni

Pr di una discoteca violenta ragazza: condannato a 6 anni di reclusione.

Filippo Roncato è il pr di 24 anni che durante una serata in discoteca, alla Baita al Lago di Castelfranco Veneto, ha violentato una ragazza di soli 15 anni. Era il 21 agosto del 2015. Sono passati quattro lunghi anni.

Adesso l’uomo è stato condannato a sei anni di reclusione. La ragazza ha commentato la sentenza dicendo che si è sentita vittima due volte.

L’avvocato Marcello Vinci ha spiegato questa affermazione. “Vittima due volte, della violenza ma anche di quella parte di opinione pubblica che non ha avuto alcuna pietà”.

La ragazza non solo è stata violentata a livello fisico, ma anche mentale. La violenza subita: “l’ha segnata per sempre, perché su di lei si è abbattuto il giudizio della gente. Che è stato impietoso fin dalla denuncia. Per lei non c’è stato il beneficio del dubbio, è stata massacrata senza pietà. Mentre per il suo aggressore c’erano solo parole di assoluzione e solidarietà. Un massacro continuato in aula, con alcuni testimoni che hanno cercato di screditarla in ogni modo”.

L’avvocato, inoltre, ha raccontato che: “Alcuni amici dell’imputato l’hanno insultata. In un’occasione, in treno, l’hanno derisa mimando la scena dello stupro. Quello che questa ragazza ha vissuto è stato difficile da sopportare anche per noi che le eravamo accanto, per l’assenza di umanità che abbiamo percepito dentro quell’aula”.