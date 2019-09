Stupro di Viterbo: giudizio immediato per i militanti di Casa Pound

Chiricozzi e Licci: giudizio immediato per i due ex militanti di Casa Pound.

Giudizio immediato per i due ex militanti di Casa Pound Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci. Il 19enne e il 21enne dovranno rispondere di violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate ai danni di una donna di 36 anni.

La donna è stata violentata lo scorso aprile in un pub di Viterbo. Il gup Rita Cialoni ha accolto la richiesta della Procurda. Il processo sarà il 26 novembre.

Dal 13 settembre gli indagati sono agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. In base alla ricostruzione, i due avrebbero fatto ubriacare la donna e poi ne avrebbero abusato, uno dopo l’altro, riprendendo la scena con i telefonini.

“Le immagini sono agghiaccianti una violenza continua e ripetuta”, così le hanno definite gli investigatori.

Nella ricostruzione si legge: “intorno alle 23 dell’11 aprile, dopo avere consumato una birra al bancone, si era seduta al tavolo per ordinare una pizza intrattenendosi a conversare con i due ragazzi che nel prosieguo l’avevano invitata a seguirli per continuare a bere gratuitamente nell’altro pub di loro proprietà”.

Il pub in questione è l’Old Manners Tavern, formalmente registrato come associazione sportiva, ma in realtà è uno dei luoghi di ritrovo dei membri di Casa Pound.

All’epoca Chiricozzi era consigliere comunale di Vallerano e aveva già dei precedenti: un’aggressione ad un ragazzino di sinistra, perché su Facebook aveva fatto ironia su un manifesto del movimento, un Daspo da 3 anni rimediato da ultrà della Viterbese, la ‘cacciata’ dal Blocco studentesco perchè “troppo violento”.