Studio fattibilità per pista ciclabile da Fiumara a Lanterna

Il tema della mobilità sostenibile, delle biciclette in particolare, resta fra le priorità dell’agenda dell’amministrazione locale. Durante il consiglio comunale di martedì 11 giugno 2019 Francesco De Benedictis (Direzione Italia) ha ricordato che negli intendimenti della Civica Amministrazione vi era quello di creare una pista ciclabile e per pattinatori e ha chiesto a che punto è lo stato del progetto.

«Corso Italia è la passeggiata a mare dei genovesi e viene fruita da pedoni, ciclisti e pattinatori e spesso la convivenza non è delle migliori, con il rischio di incidenti, in quanto tantissimi pedoni sono bambini che potrebbero essere investiti in caso di manovre azzardate», ha detto De Benedictis.

Ha risposto l’assessore Matteo Campora, sottolineando che «nonostante la nostra città non abbia una conformazione orografica tale da rendere agevole l’utilizzo della bicicletta, ma l’Amministrazione ha grande attenzione su questo tema, visto l’interesse crescente da parte dei cittadini. Attualmente è stato concluso il progetto di fattibilità tecnico-economica della pista ciclabile che collega la Fiumara con la Stazione Marittima e la Lanterna, oltre alle connessioni con le piste ciclabili già presenti in via Buozzi. Per corso Italia, visti i problemi di parcheggio, specialmente durante l’estate, e di viabilità, è allo studio degli uffici della Mobilità la possibilità di creare, comunque, una pista per le biciclette e i pattinatori».