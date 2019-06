Stroncato da un malore davanti la porta di casa: muore il vigile Peppe Diana

Lutto nel comando della polizia locale di Frosinone. Si è spento ieri pomeriggio il vigile urbano Giuseppe Diana, 63 anni. In mattinata aveva fatto servizio in piazza della Libertà in occasione della festa della Repubblica. Diana si era posizionato insieme a una collega davanti alla chiesa di San Benedetto e aveva svolto il servizio di viabilità.

Finito il turno di lavoro “Peppe”, come lo chiamavano tutti, era tornato a casa, in via Faito, a Frosinone. E lì, proprio davanti alla porta di casa, si è sentito male nel pomeriggio. Un infarto fulminante non ha lasciato scampo al sessantenne vigile, lasciando nello sconforto familiari e colleghi. Diana, padre di due figli, dopo la perdita della prima moglie, si era risposato a dicembre. Ben voluto da tutti, lascia un vuoto nel comando dei vigili urbani dove ha lavorato per anni prima a viale Mazzini e ora in piazzale Europa.