Stringono i controlli in stazione a Udine, due spacciatori arrestati e un furto sventato

Mercoledì 4 settembre il personale della Polizia della Questura e della Sezione della Polizia Ferroviaria di Udine ha tratto in arresto 3 cittadini stranieri.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura, nelle prime ore del 4 settembre, nell’ambito di servizi di osservazione svolti in divisa e in borghese, nella zona della Stazione e dell’autostazione, ha tratto in arresto due cittadini pakistani di 20 e 25 anni. In particolare, il personale ha notato che il 25enne scendeva dal treno proveniente da Venezia verso l’una e passava, con fare circospetto, uno zaino al 20enne che attendeva, assieme ad altri soggetti, il suo arrivo nei pressi del binario. Fermati i due soggetti, veniva rinvenuto all’interno dello zaino un involucro contenente circa 1 kg di hashish frazionato in 100 ovuli da 10 grammi ciascuno. I due uomini, pertanto, sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Udine.