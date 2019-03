Stramilano quest’anno chiude con più di 60mila partecipazioni, è record

La 48° edizione di Stramilano, la mezza maratona non competitiva più famosa d’Italia, si chiude con il record di oltre 60mila iscritti.

Quest’anno la corsa non competitiva più famosa d’Italia, che si snoda per le strade di Milano, si è chiusa registrando più di 60mila partecipazioni. La 48° edizione di Stramilano ha battuto ogni record di iscrizioni delle precedenti edizioni. Giovanni, il più anziano dei partecipanti, aveva 84 anni, mentre la più giovane iscritta, Anita, era di appena sei mesi e ha partecipato nella carrozzina, spinta da mamma e papà. La corsa è iniziata alle 9 del mattino, dopo il via dato dal sindaco della città Beppe Sala. Quasi ottomila atleti, italiani e non, hanno percorso i 21,097 km della Stramilano, partiti da Piazza Castello dopo il tradizionale colpo di cannone.

La competizione maschile vede un podio interamente keniota, con Vincent Kibor Raimoi che ha conquistato il gradino più alto con il tempo di 1h00’10”. Primo posto keniota anche nel podio femminile, con Priscah Jeptoo, che dopo due anni di stop per problemi alla schiena torna e taglia per prima il traguardo dopo 1h08’26”. L’organizzazione dell’evento ha impegnato quasi tremila persone, metà delle quali impegnate nella sicurezza. L’evento si è svolto con successo e tranquillità, tranne un incidente in via D’Arezzo, dove un uomo ha avuto un malore. È stato subito soccorso e portato in codice rosso al Policlinico, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Si è confermata la definizione che Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano, diede a inizio mese riguardo la Stramilano: “Ogni anno con l’arrivo della primavera i milanesi sanno che sopraggiunge un appuntamento immancabile, a cui tornano, puntuali, con lo spirito di chi deve partecipare a una festa. Il movimento, l’amore per Milano, la gioia di divertirsi e faticare insieme, la pazienza nell’essere tantissimi, il rispetto di chi corre vicino a noi verso il proprio obiettivo e, al contempo, verso il traguardo comune”. “In questo consiste la forza della Stramilano: nella capacità di unire e di mostrare, in una sola giornata, in un unico grande momento di ritrovo, la vitalità di Milano e dei suoi abitanti.